Ci sono morti e feriti Inferno di fuoco sulla regionale soccorsi sul posto e strada chiusa

(Di lunedì 27 maggio 2024) Terribile incidentele oggi dopo 7 lungo la11. Per cause ancora da accertare un due mezzo pesanti siscontrati coinvolgendo, poi, anche un’automobile. Pesantissimo il bilancio: duee due. Sulintervenuti il Suem 118 con ambulanza ed elicottero, la Poliziale e i Vigili del. Le vittimei due camionisti: Renzo Roberto Leita, 65enne di Pergine, da 20 anni dipendente della Zandonella trasporti di Lavis e Costel Blanaru, romeno di 53 anni residente ad Ala. >>“Il giorno più bello”. L’attrice italiana ha detto Sì: matrimonio all’aperto e la sorella famosa a riprendere tutto Uno è stato estratto dalle lamiere mentre l’altro è stato sbalzato dopo l’impatto. Le feriteinvece le due donne a bordo dell’auto cheriuscite ad uscire dal mezzo e a mettersi in salvo.

