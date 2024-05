Ci sono morti e feriti Incidente choc il bus della gita finisce sull’altra carreggiata e poi il disastro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un pullman si è scontrato con altre due auto e un camion a causa del maltempo, provocando un enorme tamponamento su un’autostrada trafficata e la morte di dieci persone. Trentanove personerimaste ferite estate trasportate in ospedale. Alcuni hanno riportato solo contusioni, mentre alcuniin gravi condizioni. Affidati alle cure dei medici, i passeggerilievemente, al momento dell’arrivo dei soccorritori erano sotto. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, e secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine arrivate sul posto dopo la chiamata degli altri automobilisti che avevano assistito allo scontro, sembra che l’autobus sia uscito dallafinendo nell’altra corsia a causa del forte maltempo che in quei minuti si stava abbattendo sulla zona.

Non conosco personalmente Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez , quindi mi guardo bene dall’esprimere giudizi sulla persona. Tuttavia mi sembra che il personaggio sintetizzi formidabilmente l’epoca assurda e sciagurata in cui ci troviamo a vivere. Quella che se fosse un libro intitolato “2024” ... ilfattoquotidiano

Paura a Lione, 4 persone accoltellate alla metropolitana - Paura a Lione, 4 persone accoltellate alla metropolitana - Lione, 27 mag. (askanews) - Quattro persone sono rimaste ferite a Lione domenica sera da un uomo armato di coltello che li ha aggrediti nella metropolitana, ci sono stati attimi di paura. L'uomo, un 2 ... quotidiano

Rafah, ecco come appare la tendopoli di Tal as-Sultan il giorno dopo il raid israeliano - Rafah, ecco come appare la tendopoli di Tal as-Sultan il giorno dopo il raid israeliano - Ecco come appare la tendopoli di Tal as-Sultan, a Rafah, il giorno dopo il raid israeliano in cui, stando ai dati forniti dal ministero della Sanità di Gaza, sono morte decine di persone e centinaia s ... tgcom24.mediaset

Crollata la maxi bici di Marco Pantani a Oropa: coinvolti il sindaco di Biella e altre due persone - Crollata la maxi bici di Marco Pantani a Oropa: coinvolti il sindaco di Biella e altre due persone - Nell’ultimo giorno del Giro d’Italia, conclusosi ai Fori Imperiali a Roma domenica 26 maggio, la bicicletta gigante di Oropa realizzata da Ivano Munarin è crollata improvvisamente. L’incidente ha coin ... ilfattoquotidiano