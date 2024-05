Ci risiamo! Ore 14 e La Volta Buona in contemporanea sullo stesso caso di cronaca

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Caterina Balivo - Milo Infante E’ successo ancora: Lae Ore 14 in onda alla stessa oraargomento. Entrambi i programmi delle 14 hanno aperto oggi sull’interrogatorio in aula di Alessandro Impagnatiello, imputato per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano e del bambino che la ragazza portava in grembo. “Non è mai accaduto che due programmi si occupasseromente dellotema”, aveva già lamentato recentemente Milo Infante. Oggi Ore 14 è ritornato in onda dopo quasi un mese di pausa, complice il Giro d’Italia su Rai 2 (la Corsa Rosa è terminata ieri). Una ripartenza suldel giorno che trova ancora unaRai 1 accesa con il medesimo argomento. Era già capitato lo scorso 16 aprile, quando Laaprì la puntata suldi Rosa e Olindo e la revisione del processo di Erba; allora Infante rivoluzionò la scaletta a pochi minuti dalla diretta, evitando di trattare quella che di fatto era la notizia del giorno pur di non sovrapporsi a Rai 1.