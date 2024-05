Ci mancava solo che dicesse stica*** | Alessia Morani battuta triviale contro Meloni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si parla delle ultime dichiarazioni di Giorgiasul premierato da David Parenzo a L'aria che tira su La7, nella puntata del 27 maggio, efa unaa sorpresa. "Ciche'Se non passa e. Scusate eh...". "Vabbè, a quest'ora si può dire, i bambini sono a scuola", commenta ironico il conduttore. Ieri infatti la presidente del Consiglio, ospite di Monica Maggioni a In mezz'ora, aveva detto: "Non mi fa paura l'idea del referendum e non lo considererò mai come ho già detto mille volte un referendum su di me. Questo non è un referendum sul presente dell'Italia, è un referendum sul futuro dell'Italia". E ancora, aveva precisato la premier: "'O la va o la spacca' era perché mi hanno chiesto 'Pensa che possa essere pericoloso, perché può portarle dei problemi se la riforma non passa?'.