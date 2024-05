Chivu annuncia | Lascio l’Inter Adesso si guarda in avanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Cristiansalutadopo la sconfitta in semifinale: il tecnico dei nerazzurri hato di aver finito il ciclo sulla panchina dei nerazzurri. FINE CICLIO – Al termine della sconfitta contro il Sassuolo nella semifinale del campionato Primavera, Cristianha parlato del suo futuro da allenatore. Queste le parole del tecnico delche dice addio in diretta a Sportitalia: «Il bello del playoff è che se becchi la giornata storta esci fuori nonostante una stagione fatta molto bene. Il percorso fatto, i miglioramenti fatti, questo quello deve rimanere per il dopo. Molti sono giovani quindi possono portareil progetto. Ci possono riprovare l’anno prossimo, molti invece andranno via. Ma questo fa parte del percorso dei giovani ragazzi, che devono abituarsi a giocare certe partite.