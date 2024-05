Chiuso il derby cittadino Bsc fa cappotto Bbc ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Terza vittoria per il Bsc Grosseto nelcon il Bbc. I ragazzi di Junior Oberto riescono a tenere testa ai cugini per due riprese, ma in occasione del terzo out del primo inning perde per un grave infortunio, dopo appena 19 lanci, il partente Luis Gonzalez, colpito da una linea di Niccolò Cinelli sulla mano sinistra: il pitcher venezuelano è stato subito trasportato in ospedale. Fortunatamente gli accertamenti hanno escluso fratture: solo una forte contusione. E’ il secondo infortunio della serie, dopo quello di cui è stato vittima l’interbase Jorge Aloma del Bsc al quale è uscita la clavicola su un grande intervento difensivo venerdì sera. Il rilievo Antonio Noguera, dopo avervelocemente il secondo inning, capitola quattro volte al 3° sul singolo di Leonora, il doppio di Mercuri e il singolo da due punti di Cinelli.