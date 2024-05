Chieti bimba di 8 anni scompare dalla casa degli zii

Il sindaco di San Giovanni Teatino: "Spero di avere presto buone notizie" La polizia sta cercando una bimba , di 8 anni, di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti , sparita da casa degli zii. E' stato anche aperto dalla Procura un fascicolo per sottrazione di minore. Il tribunale aveva sospeso ... sbircialanotizia

(Adnkronos) – La polizia sta cercando una bimba , di 8 anni, di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti , sparita da casa degli zii. E' stato anche aperto dalla Procura un fascicolo per sottrazione di minore. Il tribunale aveva sospeso la potestà genitoriale della piccola sia alla mamma che al ... webmagazine24

Una Bimba di 8 anni si è allontanata da casa degli zii durante il weekend che avrebbe dovuto passare con loro. La piccola, residente nel Chietino, era stata affidata in maniera congiunta ai parenti e a una comunità dopo l'arresto dei genitori per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ... fanpage