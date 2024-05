Chiesa e Lucia sposi dopo l’Europeo | Federico ‘beccato’ a Grosseto

Il calciatore juventino ha fatto un sopralluogo nel Duomo della città toscana: il ricevimento si terrà in una tenuta della provincia - Il calciatore juventino ha fatto un sopralluogo nel Duomo della città toscana: il ricevimento si terrà in una tenuta della provincia - Il calciatore Federico chiesa e la fidanzata lucia Bramani si sposeranno a Grosseto. La data non è ancora stata annunciata, ma sicuramente sarà dopo gli Europei 2024. gazzetta

Giannina Signorelli ved. Ciaghi - Giannina Signorelli ved. Ciaghi - lucia, i cognati, i nipoti e parenti tutti. Il funerale avrà luogo mercoledì 29 maggio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Isera per il cimitero omonimo. ildolomiti

Gravina ricorda Benedetto XIII, il “suo” papa. “Un pastore fra la gente, come oggi è Francesco” - Gravina ricorda Benedetto XIII, il “suo” papa. “Un pastore fra la gente, come oggi è Francesco” - Eletto il 29 maggio 1724, fu il terzo (e per ora ultimo) pugliese fra i successori di Pietro. In città tre giorni di iniziative a partire da martedì 28 ... bari.repubblica