Chiesa e altri due super colpi | Pedullà svela i primi nomi per Conte i tifosi già sognano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Aggiornamenti sulla trattativa– Napoli, spuntano le prime richieste del tecnico salentino a De Laurentiis. Ci siamo quasi, nel giro di questa settimana Antoniopotrebbe essere ufficializzato. Sarà lui l’uomo a cui verrà affidata la rifondazione del club, ritrovatosi dinanzi alla stagione peggiore da 15 anni a questa parte. L’ex Inter e Juventus ha ormai sciolto le proprie riserve, confermando il no temporaneo di novembre, quando ribadì cortesemente l’intenzione di ripartire con un progetto che gli potesse permettere di porre delle basi solide sin dai ritiri estivi. Insomma, un ragionamento a cui sono seguiti fatti concreti.– Napoli, aggiornamento di: questi ifavoriti del tecnico Alfredo, uno dei massimi esperti di calciomercato italiani, che per primo forse si è esposto in merito alla trattativa– Napoli, ha rilasciato nuovi aggiornamenti questa sera.