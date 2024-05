Chiara Ferragni dopo la notizia di Fedez | la sua reazione alle foto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 27 maggio 2024) Le azioni disui social, anche se consistono semplicemente in unaa un commento di un utente, assumono un significato particolare, considerando il suo uso costante di queste piattaforme per raccontare la sua vita. Questo contesto rende significativo il cuore che l’influencer ha inviato in risposta a un commento di una follower riguardoimmagini dicon un’altra donna, poche settimanela loro separazione.Leggi anche: Garance Authié, chi è la presunta nuova fiamma diNelle ultime ore, tutti i siti e quotidiani hanno riportato le immagini dimano nella mano con la giovane modella Garance Authié, nata nel 2004. I due erano a Monaco per il Gran Premio di Monte Carlo. Su uno yacht, insieme a vari amici e amiche per assistere alla gara di Formula 1, in cui ha vinto la Ferrari di Leclerc, è apparsa anche la modella francese, in particolare in una storia pubblicata dal rapper.