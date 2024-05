Chiamatela Vivienne Jolie e basta | la figlia di ha eliminato il cognome di papà Brad Pitt e tenuto solo quello di mamma Angelina Non è la sola

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il rapporto trae i suoi figli deve essere proprio a pezzi. Nonostante i proclami dell’attore – come la dedica quando ha ritirato l’Oscar – la relazione con i suoi ragazzi è ai minimi storici. Come dimostra l’ultima notizia in arrivo da New York. Ladi, non vuole più il suo, la quindicenne gemella (di Knox) ha scelto di far stampare il suo nome su un documento pubblico utilizzandoildied eliminandodel padre. Alla nascita, infatti, è stata chiamataMarcheline. Ma sul libretto di presentazione del musical di Broadway che ha realizzato con sua madre, The outsider (in italiano è conosciuto come I ragazzi della 56esima strada, dal titolo del film di Francis Ford Coppola) comparecome