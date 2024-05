Chi era Eliza Haywood la vera Lady Whistledown di Bridgerton

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 27 maggio 2024) Cari gentili lettori, forse avrete piacere a sapere che la famigerata, dea ex machina di tutte le vicende narrate nell’universo disia davvero esistita.era un’autrice che divulgava sotto falso nome e in forma di “newsletter” tutti i segreti dell’alta società britannica. Il suo giornale si chiamava The Parrot (il pappagallo) e dal 1746, anno della prima pubblicazione, spaventava nobili e nobilastri inglesi con le sue rivelazioni. Figura interessante e misteriosa,nacque a Londra nel 1693. Prese il cognomedopo le nozze con il Reverendo Valentine. Fonti storiche rivelano che la sua prima apparizione pubblica avvenne a Dublino, nel 1715, durante uno spettacolo di Timon of Athens di Shakespeare, allo Smock Alley Theatre.