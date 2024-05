Chi è Michael Oliver l’arbitro inglese selezionato per Euro 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024)è un arbitro, nato ad Ashington, classe 1985. Ha iniziato ad arbitrare seguendo le orme del padre, anche lui direttore di gara, ritiratosi nel 2009.raggiunge la massima competizione, la Premier League, nel 2010 e, due anni più tardi, è entrato a far parte degli arbitri Fifa. Chi è Artur Soares Dias,della finale di Conference League Durante la sua carriera ha arbitrato partite importanti, come la finale di Supercoppa Uefa 2022/23 giocata all’Olympiastadion di Helsinki tra i vincitori delle due competizionipee, il Real Madrid di Carlo Ancelotti e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, nel quale militavano molti volti dell’attuale Serie A come Jesper Lindstrøm del Napoli, Daichi Kamada della Lazio ed Evan N’Dicka della Roma.

X-Men MCU: Il talento di Michael Lesslie in primo piano (non assassin's creed non è suo) - X-Men MCU: Il talento di michael Lesslie in primo piano (non assassin's creed non è suo) - Una delle notizie più importanti degli ultimi tempi arrivate dal Marvel Cinematic Universe è quella relativa al nuovo film degli X-Men, che sarà scritto dallo sceneggiatore michael Lesslie ... lingua ... cinema.everyeye

Un film di Joshua Marston. Con Rachel Weisz, Michael Shannon (II), Kathy Bates, Danny Glover - Un film di Joshua Marston. Con Rachel Weisz, michael Shannon (II), Kathy Bates, Danny Glover - Il primo film in lingua inglese diretto da Joshua Marston in cui la Weisz interpreta Alice, un'intrigante ospite introdotta ad una cena organizzata da Tom (Shannon) e sua moglie, per la celebrazione d ... mymovies

Le ambizioni di Guardiola, i rimpianti di Haaland: cosa ci ha detto un anno di Premier League - Le ambizioni di Guardiola, i rimpianti di Haaland: cosa ci ha detto un anno di Premier League - Il quarto titolo di fila (ma la delusione della Champions) fa affiorare un po’ di stanchezza per Pep, in cerca di nuove stimoli e di maggiore concorrenza. Il ... repubblica