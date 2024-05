Chi è Marco Ligabue il fratello di Luciano | moglie figli e carriera

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024)è nato a Correggio il 16 maggio 1970 sotto il segno del Toro.ha 53 anni ed è ilminore del più noto. Anche lui si è creato unanel rock, affermandosi come chitarrista e cantautore. Come spiega lui stesso in un’intervista concessa a Segnali Sonori, dietro la loro passione comune per la musica c’è il Tropical, la balera dei loro genitori, Rina e Giovanni. “Il Tropical è il motivo per cui io esiamo diventati due rocker.” -racconta- “Era la balera che i nostri genitori, appassionati di musica, avevano aperto negli anni Settanta a Rovereto di Secchia. Venivano a suonare le orchestre di liscio. Poi cominciarono a ospitare concerti… Io esiamo cresciuti lì, in mezzo al mondo dello spettacolo”.