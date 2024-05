Chi è lo scrittore Stefano Massini | i Tony e il Piccolo di Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) A partire dal 27 maggio 2024, andrà in onda su Rai 3 un nuovo programma, “Riserva indiana”, che prende il posto de “Il cavallo e la torre” di Marco Da. Dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20.20 circa, troveremoal timone di questo appuntamento che, attraverso parole e musica, ha la missione di formare ad una educazione sentimentale e civile. Conosciamo meglio loe il format in partenza a fine mese., chi è loe drammaturgoè nato a Firenze il 22 settembre 1975. Dopo il liceo classico si è laureato in lettere all’università della sua città di origine e inizia, successivamente, a lavorare come volontario al Teatrodi. Prende il via, con successo, la sua carriera di drammaturgo fino alla suo opera simbolo, "Lehman Trilogy", composta tra il 2009 e il 2012 e ispirata dalla crisi economica del 2008.