Chi è il bresciano Giovanni Toti primo italiano nel badminton alle Olimpiadi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Chiari, 27 maggio 2024 – C’è sempre una prima volta. Anche nel. Viene dalla provincia di Brescia, per la precisione da Chiari, ilgiocatorea strappare il pass per il torneo maschile delle, 23 anni, cresciuto nel GsaChiari parteciperà all’appuntamento a cinque cerchi di Parigi 2024. Oggi è arrivata l'ufficialità della qualificazione (41 i giocatori in totale che si sfideranno) anche in virtù della scelta dell'Australia di liberare la quota continentale nel singolare maschile che poteva utilizzare soltanto due delle quattro quote continentali ottenute. Nella storia delci sono due precedenti, entrambi femminili, Agnesegrini a Pechino 2008 e Londra 2012, e Jeanine Cicognini a Rio de Janeiro 2016.

