Chi è il ballerino Tommaso Stanzani e il nuovo amore Oreste

(Di lunedì 27 maggio 2024)è sicuramente diventato celebre grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La sua carriera è continuata sul piccolo schermo, nei mesi a seguire, ed è stato selezionato anche tra i ballerini voluti da Fiorello per il suo show (dei record) “Viva Rai 2”. Il successo con la partecipazione ad Amici Nato il 1 marzo 2001 a Bologna,si è avvicinato, fin da piccolo, al pattinaggio artistico anche grazie ai genitori, pattinatori di professione. Con il passare degli anni si è appassionato alla danza, vincendo anche una borsa di studio quando aveva appena 15 anni. L’anno successivo brilla persino nei campionati europei. Sempre nel 2016, decide di presentarsi come concorrente ad Italia’s Got Talent. La vera svolta nella sua vita, però, arriva grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2020/2021.