Chi è Gabriele Minì il pilota 19enne che ha vinto il Gp di Monaco di F3

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – Dal cuore della Sicilia ai grandi circuiti della Formula 1.si è confermato uno dei tanti più interessanti del motorsport a ruote scoperte, con il successo nella Feature Race di Montecarlo, nello stesso week end in cui la Ferrari è tornata alla vittoria grazie a Charles Leclerc, che di certo non sono passati inosservati. Classe 2005, da Marineo, provincia di Palermo, il diciannovenne del team Prema ha sempre avuto la stoffa dl campione come confermano i risultati ottenuti in tenera età. L’inizio nei kart, con i primi successi nel 2016 e nel 2017 quando vince il campionato italiano categoria 60mini a cui segue anche il trionfo nel WSK Super Master. Si affaccia sin da subito alle competizioni europee e diventa vice-campione europeo Fia Karting Junior nel 2018, risultato bissato tra gli adulti nel 2019, a cui segue anche il titolo di miglior debuttante in categoria OK nel 2020.