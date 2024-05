Chi è Artur Soares Dias l’arbitro della finale di Conference League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)è un arbitro classe 1979 di nazionalità portoghese. Arbitra dal 1996 ma il suo debutto nella massima serie avviene il 23 ottobre 2004 ed entra a far parteFIFA nel 2010. In questa stagioneha arbitrato 11 partite del campionato portoghese, tra cui il famoso “Derby de Lisboa”, giocato da Benfica e Sporting Lisbona, sia nel girone d’andata sia nel girone di ritorno del campionato. Il fischietto portoghese ha dovuto dirigere anche sei partiteseconda categoria del campionato (Liga Portugal 2) e dueTaça de Portugal, la coppa nazionale, tra cui anche la semitra Porto e il Vitória Guimarães.è stato designato anche per dirigere due match in campionati esteri, uno in Super1 tra AEK Atene e Olympiacos, l’altro in UAE Pro, campionato degli emirati arabi, tra Ittihad Kalba e Al-Ain FC.