Chi è Anna Kalinskaya? La nuova fidanzata di Sinner ex di un famoso tennista | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Jannikha fatto il suo esordio vincente al Roland Garros battendo Christopher Eubanks, ma nonostante le gesta delazzurro in campo, l’attenzione delle telecamere è caduta più volte su una persona presente sugli spalti. Parliamo didi Jannik. Ilitaliano, molto riservato sulla propria vita personale, ha ufficializzato recentemente la relazione con la collega e, di conseguenza, la fine della storia con l’influencer Maria Braccini. Prima uno scatto a Torino, città in cuisi trovava per curare i recenti problemi all’anca, poi la coppia è stata paparazzata a Parigi durante una cena romantica presso una famosa langosteria. Poi la conferma dal diretto interessato, il classico terzo indizio che costituisce una prova.