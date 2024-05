Chi come e perché vuole modificare la composizione del Copasir

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 27 maggio 2024) La scorsa settimana la commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato l’esame della proposta di legge di Alleanza verdi e sinistra per aumentare il numero di membri delda 10 a 12. La ragione della proposta (prima firmataria è l’onorevole Luana Zanella) è la seguente: la legge che ha riformato l’intelligence e trasformato il Copaco inè datata 2007 (legge numero 124), ovvero due anni dopo l’entrata in vigore di una legge elettorale, il cosiddetto Porcellum, che fissava un premio di maggioranza nel 54 per cento dei seggi (almeno alla Camera) in un sistema bipolare. Che “oggi”, si legge nel testo, “di fatto non esiste più”. Secondo Alleanza verdi e sinistra, dunque, serve rendere il“più aderente all’attuale realtà, affinché siano rappresentate nel Comitato tutte le forze politiche” aggiungendo un deputato e un senatore ai cinque e cinque (equamente divisi tra maggioranza e opposizione) attualmente previsti.