Chelsea | tutto su Maresca si tratta con il Leicester

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo Vialli, Ranieri, Di Matteo, Ancelotti, Conte e Sarri, potrebbe proseguire la tradizione italiana sulla panchina del. È Enzoinfatti il prescelto dei Blues per sostituire Mauricio Pochettino: secondo i media inglesi, il club avrebbe deciso di puntare forte sul 44enne tecnico italiano, fresco di promozione diretta in Premier League alla guida del, cresciuto come allenatore nello staff di Guardiola al Manchester City e tornato in Inghilterra dopo una breve parentesi con esonero come tecnico del Parma, sarebbe interessato all’incarico e ilstarebbe ora provando a trovare un accordo colè infatti sotto contratto con le Foxes, che per liberarlo chiedono un indennizzo attorno ai 12 milioni di euro.

