Chelsea sorpresa Maresca | è il nuovo allenatore dopo la promozione dalla Championship

(Di lunedì 27 maggio 2024) Concluse le stagioni dei principali campionati europei, è già partito il valzer degli allenatori. Molti hanno già trovato panchina, qualcuno è in dirittura d’arrivo, pochi i posti ancora disponibili sulle panchine delle big. Si chiama fuori ilche annuncia, a, Enzocome. Una scelta davvero particolare quella dei ‘Blues’ che si sono affidati a un tecnico giovane, con poca esperienza, ma con grandi potenzialità. Negli ultimi giorni, al club londinese erano stati affiancati i nomi di Roberto De Zerbi liberatosi dal Brighton e quello di Antonio Conte. A proposito del tecnico salentino, saltata l’ipotesisi avvicina sempre più l’opzione Napoli come confermato da Aurelio De Laurentiis., per diversi anni secondo di Pep Guardiola, ha intrapreso la carriera da primoin questa stagione raggiungendo laalla Premier League con il Leicester.

