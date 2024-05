Chelsea Maresca il tecnico italiano ad un passo dalla panchina dei Blues | siamo ai dettagli

Tra le idee dei Blues anche Frank e Mckenna LONDRA (INGHILTERRA) - Il Chelsea continua a studiare quale sia la migliore soluzione per la sua panchina per il dopo Pochettino. Secondo "Sky Sports Uk" l'elenco al vaglio dei vertici del club inglese vedrebbe quattro possibili profili: Roberto De ... ilgiornaleditalia

CHELSEA, MARESCA IN POLE PER LA PANCHINA - chelsea, maresca IN POLE PER LA PANCHINA - Enzo maresca è il candidato numero uno per la panchina del Leicester. Oggi, riferisce il Telegraph, i Blues avrebbero chiesto al Leicester il permesso per poter iniziare i dialoghi con l'ex assistente ... sportmediaset.mediaset

