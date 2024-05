Chein de la casse l’opera prima di Jean-Baptiste Durand è una magica e rara congiuntura astrale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Se dovessimo indicare ad un bambino l’essenza del bello rimasta tra le macerie del cinema di oggi, lo inviteremmo ad andare subito a vederede ladel francese(Cesar ’24 come miglior film d’esordio), girata nel borgo meridionale di Le Pouget con una manciata di attori e una troupe che dai titoli di coda farebbe fatica a riempire una pizzeria, è una di quelle magiche e rare congiunture astrali in cui un’idea profonda e semplice di scrittura si incarna con naturalezza in una compatta e potente forma visiva. Chien de laè un bromance in purezza, senza alcuna malizia, con una spruzzata di chiacchiera tarantiniana (soprattutto nellamezz’ora) e un baluginante e ieratico richiamo di sacrificio canino.