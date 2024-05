Chef Rubio aggredito si indaga per lesioni aggravate da odio razziale

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – E’ la procura di Roma are sull’aggressione ai danni di, all'anagrafe Gabriele Rubini, avvenuta lo scorso 15 maggio fuori dalla sua abitazione a Frascati, vicino a Roma. I pm di piazzale Clnel fascicolo aperto, al momento contro ignoti, procedono per il reato didall’, .

