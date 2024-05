Che cos’è il campo largo che Roberto Benigni ha proposto a Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 27 maggio 2024)è un termine del gergo politico che si riferisce all’ampliamento di una coalizione di centro-sinistra anche a forze più di sinistra o di altra tendenza politica, comunque affine. La definizione si rifà a una terminologia cinematografica in cui però si parla dilungo. Ovvero a un tipo di inquadratura più ampia in cui l’ambiente circostante sovrasta nella messa a fuoco la figura umana (pur visibile). Il, insomma, è una sorta di progetto politico che unisce tutti i partiti del centrosinistra e centristi. Anche prima della definizione questo tipo di atteggiamento ha caratterizzato le azioni del centro-sinistra, con coalizioni ampie, seppur non stabili. Romano Prodi, per esempio, lo aveva già messo in atto, ai tempi dell’Ulivo, con un primo governo formato dai Democratici di Sinistra al Partito Popolare (ex Democrazia Cristiana), fino ai Verdi con il sostegno esterno di Rifondazione Comunista e La Rete.