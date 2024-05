Charles Leclerc ha avverato il suo sogno

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Formula 1, agli albori, si correva sulle strade della viabilità ordinaria. Poi lo sport, che era un affare per soli ricchi signori annoiati, è diventato popolare, e si sono costruiti i circuiti, per creare condizioni di sicurezza per i piloti, certo, ma anche per piazzarci intorno delle tribune e vendere dei biglietti. Da lì in avanti, il Gran Premio di Monaco è diventato una sorta di gemma preziosa, incastonata nel bel mezzo del calendario, unico percorso cittadino tra i circuiti permanenti. C’è anche quell’altra cosa, che c’entra poco con le corse e di cui i tifosi più puri si vergognano, ma che nessuno può negare di subire: è il fascino mondano del Principato, ovvero la celebrazione, una volta l’anno, della nobiltà (ormai più del denaro che del rango).