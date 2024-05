Cesare Cremonini e i 25 anni di ‘50 Special’ | I versi di una nuova generazione

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ci sono che canzoni che non invecchiano. Per questo, gliversari sono solo numeri su un calendario che diventano l’occasione per riascoltarle una volta in più. E hanno la forza di dimostrarci come certi brani sappiano sempre parlare di noi, a ogni età. È il caso della sempreverde 50 Special che vedeva la luca delle radio accendersi a fine maggio 1999, esattamente venticinqueaddietro. In tempi che suonanoluce lontani da oggi, a un passo dal nuovo millennio, senza smartphone e senza social. Nei negozi dischi, ancora potentemente luoghi di aggregazione, il 22 maggio 1999 esce unacanzone di una band di cinque scalmanati ragazzi emiliani che farà da colonna sonora all’estate italiana di un’intera. A cantarla, un giovanissimo studente del liceo scientifico Albert Sabin di Bologna.