Certificati di residenza falsi per cittadinanza sei arresti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidiformati da dipendenti del Comune di Villaricca, in provincia di Napoli, in cambio di soldi e regali, tra cui prestazioni sessuali, a favore di cittadini brasiliani, tra cui anche calciatori, imprenditori, presentatori di programmi televisivi, che se ne servivano poi per chiedere la. È l’accusa a carico di sei persone, tra cui 4 dipendenti comunali, cui la Polizia Metropolitana di Napoli (“Gruppo Tecnico Operativo”) ha notificato le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura per i reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico e corruzione; ad uno dei quattro addetti pubblici sono stati trovati a casa, durante le perquisizioni di stamani, circa 100mila euro in contanti.