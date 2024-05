Cerimonia governativa al teatro Massimo di Palermo per la firma dell’atto dovuto sui Fondi di coesione Opposizioni | Vergognoso

(Di lunedì 27 maggio 2024) Coro di critiche dall’opposizione nei confronti di Giorgia Meloni che, a meno di due settimane dalle elezioni, firmerà oggi l’accordo per il Fondo di sviluppo econ la regione in Sicilia. Tutto in pompa magna, “” aldicon presenza di premier e ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto per stanziare 6,8 miliardi di euro, di cui 1,3 per il ponte sullo Stretto. “Unper mandare in scena una commedia. Ladell’accordo che sancisce quali progetti sono finanziati con il Fondo diè un atto, in forza della legge 162/2023?, aveva già commentato il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. Stamane, incontrando i giornalisti nella sala stampa dell’Assemblea regionale siciliana, Pd, M5s e Sud chiama Nord hanno definito “vergognosa, indecorosa e assurda la presentazione in piena campagna elettorale dell’intesa” , accusando il governo Schifani di avere ricevuto “per email il piano Fsc col dettaglio della spesa, appena 5 minuti dell’inizio di quest’incontro con la stampa“.

