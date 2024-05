Cerchiamo un altro progetto | Napoli l’annuncio spiazza i tifosi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 27 maggio 2024) Piovono conferme sul futuro del calciatore delsul destino del pilastro hato ipartenopei. Dal paradiso all’inferno, il tutto in meno di un anno. È stata una stagione disastrosa per il, passato dalla vetta della Serie A raggiunta con Spalletti a nove mesi da incubo, sotto la guida di tre allenatori diversi. Da Rudi Garcia a Francesco Calzona, passando per Walter Mazzarri. Nessuno è riuscito a lasciare il segno. De Laurentiis è pronto ad affidare la panchina ad Antonio Conte, chiamato a riesumare unscivolato dal primo al decimo posto. Il tecnico ex Inter e Juventus potrebbe essere costretto a fare a meno di Giovanni Di Lorenzo. I tanti fischi uniti agli scarsi applausi da parte del “Maradona” nel tardo pomeriggio di ieri sono la conferma che il capitano del terzo scudetto è ormai ai saluti.