C’era una volta Roma… IL CANNONE DEL GIANICOLO

(Di lunedì 27 maggio 2024) Era il 1 Dicembre del 1847 quando ilsparò il primo colpo. Sotto la statua di Garibaldi sull’ “ottavo colle di Roma” è posizionato il più anticodella storia. La tradizione ebbe inizio con Papa Pio IX che ordinò lo sparo alle 12:00 in punto di ogni giorno allo scopo di avere un segnale unico dell’ora ufficiale, dando il via a tutte le campane delle chiese di Roma così da poter suonare all’unisono il mezzogiorno. Non esistono impedimenti né intemperie che possano annullare il rito, Lui è sempre lì pronto a farsi sentire regalando un’esperienza unica di perfetta fusione tra un’antica Roma e la moderna vita romana. Ilebbe una pausa durante la Seconda Guerra Mondiale per riprendere poi il 21 Aprile del 1959 in occasione del 2712° anno della Fondazione di Roma.