Centrale nucleare | a rischio i ristori del Governo Bloccato il pagamento da 27 milioni di euro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Comune di Latina potrebbe perdere oltre 27didi ristoro per aver ospitato ladi Borgo Sabotino. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Finanze e il CIPEES (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) hanno impugnato la sentenza di ottobre 2023, emessa dalla seconda sezione del Tribunale Civile di Roma, che aveva riconosciuto il diritto del Comune di Latina a ottenere il contributo per ridurre il carico ambientale. La Sentenza Contestata Il verdetto del Tribunale Civile di Roma aveva accolto l’istanza dell’amministrazione comunale, affermando il diritto del Comune di Latina a ricevere il contributo senza alcuna decurtazione fino al completo smantellamento delladi Borgo Sabotino.

Israele ha scelto Esfahan come obiettivo del suo primo attacco diretto su territorio Iran iano. Una località non casuale, che riveste un'importanza sia strategica che simbolica per il Paese... ilmessaggero

Israele ha scelto Esfahan come obiettivo del suo primo attacco diretto su territorio iraniano. Una località non casuale, che riveste un'importanza sia strategica che simbolica per il Paese... ilmessaggero

Ok finale di Bruxelles alla legge per l'industria Net-Zero - Ok finale di Bruxelles alla legge per l'industria Net-Zero - BRUXELLES - Via libera finale del Consiglio Ue al 'Net-Zero Industry Act', il regolamento per sviluppare un'industria a emissioni zero, perno centrale del Piano industriale ... dai pannelli solari al ... ansa

Net Zero Industry Act, ok finale della Ue alla legge: cosa prevede - Net Zero Industry Act, ok finale della Ue alla legge: cosa prevede - anche nucleare "Net- zero" ovvero emissioni nette globali pari a zero . Arriva il via libera finale del Consiglio Ue al “Net-Zero Industry Act” il regolamento per sviluppare un'industria a emissioni ... tg24.sky

Ok finale della Ue alla legge per l'industria Net-Zero - Ok finale della Ue alla legge per l'industria Net-Zero - Via libera finale del Consiglio Ue al 'Net-Zero Industry Act', il regolamento per sviluppare un'industria a emissioni zero, perno centrale del Piano industriale per il Green Deal. Solo il Belgio si è ... quotidiano