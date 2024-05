Cento euro per non abortire | l’offerta dei volontari pro vita a una ragazza di Genova

(Di lunedì 27 maggio 2024)per non. Sono stati offerti a unache si è presentata all’ospedale Galliera die lì ha scoperto di essere incinta. E dal quale è stata respinta quando ha chiesto la possibilità di. Perché «qui non ti possiamo aiutare, certe cose non le facciamo». A Villa Scassi invece la«è stata avvicinata da due donne che, dopo averle chiesto a malapena chi fosse e dopo aver scoperto che di figli ne ha già tre, le hanno provato a fare la morale sulle ricadute psicologiche di un’eventuale interruzione. E le hanno offerto 100per non farlo». Questo è quanto ha raccontato una sua amica che era con lei a Repubblica. La donna è di origine straniera e ha una storia familiare di vulnerabilità. Ha fatto il test al Galliera in un’ora per scoprire la gravidanza.

