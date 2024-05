Centenario di don Milani - l’appello ai giovani | La coscienza resti libera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Vicchio (Firenze), 27 maggio 2024 - "All’inizio eravamo titubanti perché temevamo che ilsi risolvesse in una celebrazione, che don Lorenzo non voleva. E invece non è stato così: abbiamo realizzato centinaia di incontri nelle scuole e riscoperto l’attualità della lezione del Priore. Ed è il risultato più imporante". La pensa così Agostino Burberi, uno dei primi allievi di donalla scuola di Barbiana a conclusione delle iniziative. Erano in tanti ieri, davanti alla pieve e alla canonica per condividere emozioni e contenuti più attuali che mai. "Vi consegniamo la Costituzione perché il futuro è la Costituzione e dobbiamo coltivare quel patriottismo costituzionale di cui ha bisogno il Paese" ha esordito Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale, davanti a decine di ragazzi e idell’associazionismo laico e cattolico.