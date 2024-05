Cemivet Ecco perché deve restare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Il comitato No al trasferimento cavalliha ragione da vendere e le conferme arrivano anche senza chiederle". E’ quanto dicono i rappresentanti del comitato di cittadini nato spontaneamente e senza alcun appoggio politico che ha iniziato la raccolta firme per chiedere al ministro della Difesa di bloccare l’ipotesi di trasferimento dell’allevamento dei cavalli dal centro di via Castiglionese a Montelibretti, nel Lazio. "Il– dicono i rappresentanti del Comitato di cittadini – alleva cavalli d’eccellenza che permettono ai cavalieri del Centro militare di equitazione di Montelibretti di vincere su circuiti equestri importanti, come quello di Piazza di Siena a Roma, in cui l’Italia in questi giorni ha fatto da protagonista.