Cecilia Rodriguez chi ha creato il suo look per l’addio al nubilato

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il fatidico giorno è sempre più vicino. Quello in cui la bellasposerà il suo Ignazio Moser, compagno conosciuto nella Casa del Grande Fratello VIP e con cui vive una intensa storia d’amore ormai da anni. Come da tradizione, la futura sposa ha organizzato un addio alin compagnia delle amiche più care e della sorella Belen, con tre giorni in Spagna durante i quali ha indossato soltanto capi di colore bianco. Tra questi un abito in particolare ha catturato l’attenzione dei curiosi: un delizioso mini dress firmato Atelier Emé. Cechuraffinata in bianco alalSi dice spesso che la vera bellezza si cela nella semplicità e in tal senso possiamo dire che l’abito indossato daper il suo addio alne è uno splendido esempio.

