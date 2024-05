C' è un rischio Niente da fare per Spinelli perché il gip lo tiene ai domiciliari

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il gip di Genova ha rigettato l'istanza di revoca degli arrestiavanzata dai legali di Aldo, l'imprenditore portuale indagato insieme a Giovanni Toti nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria.resta quindi agli arrestinella sua abitazione di Quarto a Genova. Le motivazioni sono legate a unravvisato nella fase attuale di reiterazione dei reati. Nel frattempo è stata anche corretta la parola contenuta nel verbale dell'interrogatorio di Roberto, figlio di Aldo, che, sentito dal gip, aveva parlato di "finanziamenti leciti" richiesti dal governatore Giovanni Toti, e non "illeciti" come erroneamente indicato nel verbale. I suoi legali si erano accorti dell'errore e avevano chiesto al giudice una correzione, sulla quale il gip ha a sua volta inviato una richiesta alla procura, che riascoltato la registrazione ha individuato l'errore che sarà quindi corretto.

