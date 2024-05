(Di lunedì 27 maggio 2024) Appena concluso ild'Italia 2024 con lo straordinario successo di Tadej Pogacar e già si parla delle prossime edizione. In cui ilpotrebbe trasferirsi lontano, in: un piano ambizioso sul fronte organizzativo e finanziario senza precedenti. .

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.29 La Ferrari è sicuramente migliorata, è la seconda forza, Leclerc chiude con il punto di bonus per il giro veloce. Eppure, in taluni frangenti della gara, il monegasco pagava 8 decimi al giro da Verstappen… 19.28 Il podio era l’obiettivo massimo per ... oasport

C’è un progetto segreto per portare il Giro d’Italia in Arabia Saudita: già scelte la data e la sede - C’è un progetto segreto per portare il giro d’Italia in arabia Saudita: già scelte la data e la sede - Appena concluso il giro d'Italia 2024 con lo straordinario successo di Tadej Pogacar e già si parla delle prossime edizione ... fanpage

Futuro Mourinho: probabile approdo in Arabia ma dall’Inghilterra spunta il Chelsea - Futuro Mourinho: probabile approdo in arabia ma dall’Inghilterra spunta il Chelsea - Ma Mourinho potrebbe anche prendersi un anno sabbatico in attesa di capire cosa accadrà su tante panchine top in Europa, magari aggiornandosi e girando i migliori campionati del Vecchio Continente. gioconews

Calciomercato –Mourinho verso l’Arabia ma il Chelsea sogna Lo Special One per la terza volta vestito di Blues a 5,00 su Sisal.it - Calciomercato –Mourinho verso l’arabia ma il Chelsea sogna Lo Special One per la terza volta vestito di Blues a 5,00 su Sisal.it - (Adnkronos) - Roma, 27 maggio 2024 –Lo Special One è pronto a rimettersi in pista. José Mourinho, dopo l’esonero subito da parte della Roma, non pensa affatto ... lifestyleblog