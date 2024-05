C’è troppa froc***gine in alcuni seminari | la frase shock pronunciata da Papa Francesco in un incontro con i vescovi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024) «Inc’è giàfrociaggine». Secondo quanto ricostruito da la Repubblica, lo scorso 20 maggioavrebbe pronunciato questain una porte chiuse in Vaticano. Un’uscita sicuramente tacciabile di omofobia, che il Pontefice avrebbe usato a mo’ di battuta. Nel corso della riunione con iavrebbe discusso – tra le altre cose – anche dell’ingresso di giovani omosessuali nei. Un’ipotesi su cui Bergoglio ha ribadito la propria contrarietà. E sarebbe proprio in questa fase colloquiale dell’, scrive Repubblica dopo aver sentito più fonti concordanti, che ilavrebbe pronunciato la“incriminata”. Durante la sessione di domande e risposte, sempre a porte chiuse, un vescovo ha chiesto a Bergoglio come dovrebbe comportarsi qualora una persona omosessuale chiedesse di entrare ino.