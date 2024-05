C’è proprio lui L’Eredità anche per Marco Liorni è una decisione storica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024)lo aveva annunciato già sabato sera, a conclusione della puntata de. Una sorpresa che gli spettatori attendono con ansia, domandandosi chi sia la “grande personalità del mondo dello spettacolo” che è un accanito fan del popolarissimo e storico quiz Rai, come ha anticipato, e che ruolo avrà nel game show di Rai Uno. Vediamo cosa già sappiamo in proposito. Non facciamo spoiler se vi riveliamo di chi si tratta.perché ci ha pensato Davide Maggio, noto esperto di televisione, a comunicare sulsito internet di chi si tratta, ovvero chi ha ideato per stasera la “Ghigliottina” che conclude ogni puntata e decreta il vincitore. Quella di stasera 27 maggio, dunque, sarà una Ghigliottina d’autore, che forse contribuirà ad aumentare l’audience dato che i programmi che fanno da traino ai canonici telegiornali delle 20 sono più d’uno.