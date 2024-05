C’è mandato e mandato | la richiesta di cattura di Netanyahu fa riflettere sull’ipocrisia occidentale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Eugenio Lanza Nella giornata di lunedì 21 maggio 2024, il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, ha richiesto l’emissione di mandati d’arresto nei confronti di Benjamine Yoav Gallant. Oltre che verso il premier israeliano e il suo ministro della difesa, la medesima istanza è stata avanzata nei riguardi di tre vertici di Hamas. Si attende ora la decisione dei giudici. Ma che valore avrebbero questi mandati di, se venissero infine spiccati dalla corte? In teoria, significherebbero l’arresto immediato di questi soggetti. In pratica, nulla di concreto. Il tribunale, infatti, non ha nessun mezzo per coartare uno Stato che non la riconosce a far sottoporre un proprio cittadino al suo giudizio. Un problema non indifferente.