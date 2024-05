C’è già troppa frociaggine | le parole di Papa Francesco riportate dai vescovi sul no all’ingresso degli omosessuali in seminario

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il luogo è ufficiale, l’occasione ancora di più. I toni, invece, sono colloquiali. Anche troppo, considerando che a parlare è ile chi lo ascolta sono i. Il tema è se accettare o meno personein: Bergoglio esprime il suo niet e, secondo quanto confermato da chi era presente, si lascia scappare una parola infelice. Quale? In questi tempi c’è già” nei seminari. Un’uscita da osteria quella del Pontefice argentino, pronunciata il 20 maggio scorso durante l’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, che si è tenuta a porte chiuse in Vaticano, nella vecchia aula del sinodo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .

