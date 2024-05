C’è gente che mi vuole male | la lettera di Angelo Onorato - la pistola che cercava e il mistero di crediti e debiti

(Di lunedì 27 maggio 2024) «C’èche mi». Nellache l’architettoha lasciato all’amico avvocato Fabrizio Macchiarella c’è solo una frase che potrebbe fare riferimento alla sua morte. Tre pagine scritte a febbraio e consegnate giovedì 23 maggio a Macchiarella. Da consegnare alla moglie Francesca Donato nel caso gli fosse capitato qualcosa. Ma la pista deinon trova forza dallo scritto, nel quale il quadro della situazione economica della famiglia non appare in grado di giustificare un finale violento. Inon sono tanti, ci sonoda riscuotere anche sedice di essersi «fidato delle persone sbagliate». Poi quella frase sui nemici, anche se la svendita della srl e i due strani contratti che portano a Capaci non pare collegata, per ora, a nessuno.

Il rinnovo di Lautaro Martinez rimane uno dei temi più caldi e roventi in casa Inter. Il suo agente Camaño continua a parlare a destra e a sinistra e questo al club non piace. Si aspetta un segnale proprio dal capitano. fastidi ? In attesa dell’incontro di prossima settimana, l’agente di Lautaro ... inter-news

Il Napoli lavora per ingaggiare Antonio Conte . L’allenatore italiano avrebbe avanzato una richiesta importante al club. Antonio Conte potrebbe tornare in Italia in vista della prossima stagione. L’allenatore italiano è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli . Il ... spazionapoli

Felipe Anderson SALUTA la gente della Lazio: «Voglio ringraziarvi così». Poi le LACRIME - Felipe Anderson SALUTA la gente della Lazio: «Voglio ringraziarvi così». Poi le LACRIME - Grande commozione per Felipe Anderson dopo Lazio Sassuolo. Il brasiliano ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi dopo la sua ultima gara in biancoceleste, prima di scoppiare in un comprensibile ... lazionews24

Verona, Baroni a DAZN : "Oggi è stata la festa di tutti, la prestazione era importante per far vedere chi siamo" - Verona, Baroni a DAZN : "Oggi è stata la festa di tutti, la prestazione era importante per far vedere chi siamo" - Marco Baroni è uno dei protagonisti di Hellas Verona-Inter chiamato davanti alle telecamere di DAZN per un commento a caldo dopo il triplice fischio del Bentegodi. Il tecnico dei ... fcinternews

Henri Cartier-Bresson spiega come si fa fotografia in un documentario Rai d’epoca - Henri Cartier-Bresson spiega come si fa fotografia in un documentario Rai d’epoca - "Primo piano. Henri Cartier-Bresson e il mondo delle immagini" è il documentario del che Rai5 riproporrà a vent'anni dalla morte del grande fotografo. Ecco una clip esclusiva ... artribune