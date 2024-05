CdS – Di Lorenzo via da Napoli la storia è finita L’agente svela il motivo dell’addio

“Di Lorenzo ha avuto in questi giorni la conferma che la mancanza di fiducia del Napoli nei suoi confronti era diventata una realtà. Ha quindi spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli . Non può esserci un capitano s fiducia to dalla sua società“. Queste ... sportface

Secondo Alfredo Pedullà , Antonio Conte potrebbe chiedere l’ingaggio di Federico Chiesa per il suo Napoli , con Giovanni Di Lorenzo possibile contropartita per la Juventus. Il calciomercato del Napoli potrebbe incrociare nuovamente i percorsi con la Juventus in questa sessione estiva. Secondo ... napolipiu

Napoli, l'agente di Di Lorenzo netto: "Andrà via, lo cercano in tanti". Dove può andare e a chi servirebbe - napoli, l'agente di Di lorenzo netto: "Andrà via, lo cercano in tanti". Dove può andare e a chi servirebbe - Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma: Giovanni Di lorenzo è ufficialmente sul mercato. A mettere in chiaro la situazione del capitano del napoli è stato il suo agente, Mario ... eurosport

Napoli, sarà rivoluzione: deciso il futuro di capitan Di Lorenzo - napoli, sarà rivoluzione: deciso il futuro di capitan Di lorenzo - napoli, sarà rivoluzione: deciso il futuro di capitan Di lorenzo. Il calciatore ha comunicato al club l'intenzione di partire ... tag24

Magoni: "Di Lorenzo non meritava i fischi, strappo con il Napoli: c'è chi può ricucirlo" - Magoni: "Di lorenzo non meritava i fischi, strappo con il napoli: c'è chi può ricucirlo" - Oscar Magoni, ex calciatore del napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo per analizzare il momento del club partenopeo. areanapoli