Cavalieri - la corsa playoff finisce a Torino La vittoria dell’andata non basta per passare

(Di lunedì 27 maggio 2024)296 CUS: Imberti, Monfrino,Torres, Groza, Civita, Reeves, Malavasi, Quaglia, Mastrodomenico, Piacenza, Ursache, Andreina, Barbotti, Caputo, Valleise, A disp entrati nella ripresa: Roncon, Cataldi, Liguori, Ciotoli, Pedicini, Zanatta, Solano, Telloni. All.: D’AngeloUNION: Puglia, Fattori, Marioni, Pancini, Pesci, Magni, Renzoni, Morelli, Zucconi, Righini, Ciampolini, Casciello, Rudalli, Di Leo, Pesucci; A disp entrati nella ripresa: Sansone, Dardi, Mardegan, Reali, Dalla Porta, Marzucchi, Fondi Arbitro: Filippo Vinci (Rovigo) Marcatori: 4’ m Reeves tr Torres (7 a 0), 26’ cp Puglia (7 a 3), 35’ m Caputo (12 a 3), 38’ cp Puglia (12 a 6), 40’ m Groza tr Torres (19 a 6), 55’ m Groza tr Torres (26 a 6), 80’ cp Sanatta (29 a 6) "C’è delusione, pensando al risultato

Prato, 26 maggio 2024 - “Spiace per il risultato finale, ma posso solo ringraziare questa squadra che ha evidenziato un miglioramento incredibile, della quale sono orgoglioso. Il nostro obiettivo primario, ancora prima della promozione, era quello di andare nella nuova Serie A1 e ci eravamo ... sport.quotidiano

Playoff Serie A maschile: vittoria per l’IVECO CUS Torino Rugby su Prato ed è finale - Playoff Serie A maschile: vittoria per l’IVECO CUS torino Rugby su Prato ed è finale - L’IVECO CUS torino RUGBY ribalta il risultato dell'andata e conquista con orgoglio la finale. La formazione di serie A maschile ha sconfitto all’Albonico, vestito a festa con il tifo delle grandi ... torinoggi

Cavalieri, il sogno termina in semifinale: passa il Cus Torino - cavalieri, il sogno termina in semifinale: passa il Cus torino - Sfuma la finale dei playoff di Serie A, per i cavalieri Union: il Cus torino ha vinto 29-6 al ritorno, ribaltando il risultato dell'andata e qualificandosi all'ultimo atto. Il presidente Fusi: "Orgogl ... lanazione

