(Di lunedì 27 maggio 2024) Lo scorso fine settimana personale del Commissariato di P.S. dide’ Tirreni ha provveduto alla notifica e successiva chiusura ai sensi dell’art. 100 TULPS di un bar sito in zona centrale della cittadina metelliana. Il provvedimento, emesso dal Sig. Questore di Salerno, trae origine da una lite avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 marzo u.s., nella quale un uomo fu ferito a seguito di una violenta aggressione. Da attività investigativa ed ulteriori controlli, gli agenti del Commissariato hanno riscontrato l’assidua presenza di soggetti pregiudicati; si è resa così necessaria l’adozione del provvedimento come strumento per ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica da parte della Questura sugli esercizi commerciali di questa tipologia, in maniera tale da ammonire le attività che non hanno un controllo o un’adeguata vigilanza dei propri avventori e ribadire la presenza dello

Nella Manifestazione pro-Gaza in Olanda fuori dalle università, la polizia ha usato un modo tutt'altro che democratico per sgomberare gli accampamenti . Si è infatti servita di un escavatore per abbattere le tende e le barriere. Secondo le forze dell'ordine sarebbe stata un'operazione per ... ilgiornaleditalia

La polizia israeliana, compresi agenti a cavallo , è intervenuta per disperde re un Sit-in di protesta andato in scena a Tel Aviv che stava bloccando il traffico. I manifestanti sono scesi in piazza per chiede re di raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. All’Ucraina ... api.follow

La polizia israeliana, compresi agenti a cavallo , è intervenuta per disperde re un Sit-in di protesta andato in scena a Tel Aviv che stava bloccando il traffico. I manifestanti sono scesi in piazza per chiede re di raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. All’Ucraina ... strumentipolitici

Cava, la Polizia di Stato chiude un bar in centro - cava, la polizia di Stato chiude un bar in centro - A cava De' Tirreni, la polizia di Stato ha chiuso un bar in centro. La polizia ha riscontrato l'assidua presenza di soggetti pregiudicati Lo scorso fine settimana personale del Commissariato di P.S. zon

E' stato portato in una cava il razzo trovato in spiagga a Trapani - E' stato portato in una cava il razzo trovato in spiagga a Trapani - E' stato portato in una cava per farlo brillare il razzo di segnalazione ... Sul posto anche Vigili del fuoco e polizia Municipale. Su richiesta della Prefettura è intervenuto prontamente personale ... tp24

Nel Regno Unito rubano i cavi della ricarica elettrica e mettono in crisi tutti - Nel Regno Unito rubano i cavi della ricarica elettrica e mettono in crisi tutti - In aumento i furti di cavi dai punti di ricarica pubblici in UK, mettendo a rischio la loro diffusione ed affidabilità. quotidianomotori