Caterina Balivo continua a sbagliare con Milo Infante e scoppia protesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Siamo alle solite! Un programma come La Volta Buonaa occuparsi di cronaca sovrapponendosi a Ore 14, ritornato regolarmente in onda da oggi lunedì 27 maggio 2024 dopo la pausa per il Giro d'Italia. Così come il programma condotto daha aperto la puntata con il caso di Giulia Tramontano uccisa da Alessandro Impagnatiello che è tornato in aula per dire la sua verità a un anno dell'omicidio. Era già capitato lo scorso 16 aprile, quando La Volta Buona aprì la puntata sul caso di Rosa e Olindo e la revisione del processo di Erba; allorafu costretto a rivoluzionare la scaletta a pochi minuti dalla diretta, evitando di trattare quella che di fatto era la notizia del giorno pur di non sovrapporsi alla trasmissione del primo canale della Tv di Stato.