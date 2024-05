Catania tenta di imbarcarsi in aereo con un grosso coltello | nei guai 31enne argentino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Hato disu un volo per Vienna portando con sé, in valigia, un. L’uomo, un, ha raggiunto l’aeroporto di, si è presentato nell’area delle partenze e si è regolarmente messo in coda per i consueti controlli di sicurezza. Le verifiche ai raggi X del bagaglio hanno insospettito il personale della sicurezza aeroportuale che ha proceduto ad effettuare un controllo mirato che ha consentito di rinvenire undi 26 centimetri sequestrato dalla Polizia di Frontiera. Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno denunciato il passeggero in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto di armi ed oggetti atti ad offendere L'articolo proviene da Dayitalianews.

